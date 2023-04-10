主題樂園特設復活節SEN劇場　家長稱感自在：內疚感少一點　團體盼增父母信心

【有線新聞】復活節不少得兔仔，迪士尼一隻熱愛跳舞的兔仔為有特殊需要的小朋友送上一場特別的表演。

兔仔在台上隨音樂翩翩起舞，台下小朋友看得目不轉睛，要他們坐好專心看表演一點也不容易，因為他們都是有特殊學習需要的SEN兒童。

SEN兒童家長吳先生：「以前我們不敢帶兒子去這類型表演，因為可能突然有砰一聲或突然光暗、閃光，我兒子比較容易尖叫或要離開。很明顯聲效、光暗調節過，他大部分時間都很享受劇場表演，每一節都會拍手，又會跟着唱歌。」

迪士尼樂園和香港芭蕾舞團合作趁復活節假期，為超過2,000名SEN兒童及家長預備三場特別演出，表演時觀眾席會保留部分燈光，音響、舞台效果都特別調校過，避免兒童看表演時害怕。香港迪士尼娛樂事務及服裝部製作總監虞楟：「燈光原本會移動，照向觀眾席或一些紙炮效果，那些我們刪減了。起初一名結他手登場，原先安排他從觀眾席走出來，可能對於小朋友太突然，所以在走位上也調節了。」

同場的都是有類似經歷的家庭，有家長覺得比較自在。SEN兒童家長劉女士：「我的內疚感少一點，我其實很怕影響其他人，因為我知道我女兒一定會坐不定，但我也會想嘗試，不希望她的童年困在家中渡過，我也希望她多些機會見識。」

基督教服務處兒童復康服務總監陳嘉霖：「這次讓SEN兒童嘗試知道看表演是怎樣的，甚至讓家長也是很好嘗試，知道原來他有能力帶子女外出觀賞表演，我相信日後令家長的能力感，家長對自己、對子女的信心也會大了。」

劇場外特別為SEN兒童預備一個安靜區，如果他們看表演中途感不適，可以出來畫畫、冷靜一下。