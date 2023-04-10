查理斯三世加冕巡遊路線較伊利沙伯二世簡短

【有線新聞】英王查理斯三世下月接受加冕，王室公布更多細節。查理斯將分別乘坐最新和最舊的馬車，往返白金漢宮和西敏寺，路程就比已故英女王伊利沙伯二世70年前加冕的巡遊路線簡短。

英王查理斯三世周日首次以國王身份，在溫莎聖喬治教堂出席復活節禮拜，王后卡米拉和王儲威廉等多個王室成員亦有出席。

下月6日是查理斯與卡米拉的加冕禮，王室公布更多細節。他們當日會乘坐這輛鑽禧馬車，由白金漢宮前往西敏寺接受加冕。馬車為已故英女王伊利沙伯二世2012年紀念登基60周年而製造，有空調和避震系統，由六匹馬拉動。

至於有260年歷史，近200年來每位英國君主加冕都乘坐的黃金馬車，查理斯與卡米拉僅於回程乘坐。伊利沙伯二世70年前加冕，來回均乘坐這輛重四噸、要由八匹馬拉動的馬車，她曾形容乘坐這輛歷史悠久的馬車不太舒適。

查理斯與卡米拉加冕當日早上由白金漢宮出發，行經林蔭大道、水師提督門和白廳等抵達西敏寺，加冕禮於11時舉行。

典禮結束後，查理斯與卡米拉會循相同路線但規模更大的巡遊隊伍，返回白金漢宮，在露台接受公眾祝賀。

這次巡遊路線全長約兩公里，比伊利沙伯二世採用的路線短。當年伊利沙伯二世加冕後，為盡量讓更多民眾看到，由西敏寺返回白金漢宮的路線長達7.2公里，花兩小時走完。