香港女子壁球隊問鼎傑運最佳運動組合

【有線新聞】經歷新舊交替的香港女子壁球隊，去年重奪亞洲團體冠軍，在傑出運動員選舉獲提名最佳運動組合。

由小師妹到擔大旗，何子樂、李嘉兒、湯芷穎，在去年的團體亞錦賽，聯同新星陳善鈺復仇成功，擊敗馬來西亞，幫港隊繼2018年再奪亞洲團體冠軍。

香港女子壁球代表何子樂：「(2018年)當年我們同樣是第一名，當年就像在師姐的帶領下奪得這面金牌。4年後我們在同一個地方，我們有一個全新的團隊。我亦由第三板變了做第一板。(打第一板)感覺就像，我希望這個團隊可以依靠我。」

陳浩鈴、歐詠芝退役後，她們開始以這個新組合打比賽，由師姐領軍變成互相配合。

香港女子壁球代表李嘉兒：「其實大家都已經有默契，所以都知道大家，不同的隊友需要不同的方式，去支持或鼓勵。所以在比賽的時候，大家就會磨合得更好。」

香港女子壁球代表湯芷穎：「原來我們這個新的梯隊或新的團隊，我們都可以做到之前有些大師姐做的成績。我們在亞洲上，我們都有能力成為冠軍。」

團體有提名，個人表現亦獲肯定。上年相繼在美國、澳洲奪冠的陳善鈺，入選傑出女運動員。

香港女子壁球代表陳善鈺：「當我知道入選的時候是有些驚喜，因為這次應該是我第一次(入選)。我覺得是對我們表現的一個肯定，亦是一種鼓勵。」

香港女子壁球代表湯芷穎：「亦可以證明其實在香港的壁球界，其實一直以來我們都會繼續有一些後起之秀，可以保持我們之前的成績。」

頒獎禮今個月18日於會展舉行，壁球隊上屆未有獎項，且看這屆上台領奬的是否她們。