返回
按輸入鍵開始搜尋

據報美國官員認為外洩機密文件或是內部人員所為

  • i-Cable
  • 2023年04月10日
據報美國官員認為外洩機密文件或是內部人員所為

【有線新聞】外電引述美國官員指，網上流傳疑似洩漏軍事機密文件可能是美國人員所為，有疑似外洩文件指華府監聽盟友，南韓表示關注，會加強保密工作。

美國軍事機密文件外洩，國防部正審視似乎包含敏感和高度機密內容的文件，評估對美國國家安全，以及對盟友和合作夥伴的影響，已轉介司法部調查。
外洩文件據報多達100份，有華府官員證實部分文件真確，國防部沒交代洩密內容，有官員透露涵蓋俄烏戰事、中國及中東等多個範疇，相信洩密來源是美國的機會大於盟友，亦有前國防部官員指很多外洩資料只有美國掌握。
據報針對洩密者動機的調查，包括是否有員工不滿，甚至想損害美國國家安全利益，但仍未排除可能是親俄分子所為。
考慮到軍情疑似外洩，美國有線新聞網絡引述接近烏克蘭總統澤連斯基的消息指，烏克蘭已改變部分軍事計劃。
這次洩密風波更危及美國的外交關係，有懷疑外洩的文件顯示美方截取盟友例如南韓官員的通訊，南韓總統辦公室表示關注華府調查結果，同時正加強保密工作。
據報五眼聯盟其他成員國，亦有官員期望美國幾日內分享評估結果。
至於有疑似外洩文件提到，以色列情報部門摩薩德鼓吹反司法改革的示威，總理內塔尼亞胡周日發聲明駁斥報道毫無事實根據。
其他人也在看
一線搜查｜冷氣機無用半年忌即開　隨時黴菌飄散　冷氣師傅教開機前必做3步驟｜附清洗貼士
2023年04月04日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年04月03日
一線搜查｜電單車違泊新招　拆車牌、行車證　扮死車避抄牌　警方一招應對
2023年04月06日
大埔新娘潭兩車相撞　四人受傷送院　40歲司機涉危駕被捕
2023年04月09日
湖南張家界景區3男1女集體跳崖　疑網上結識相約尋死
2023年04月08日