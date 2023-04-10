據報美國官員認為外洩機密文件或是內部人員所為

【有線新聞】外電引述美國官員指，網上流傳疑似洩漏軍事機密文件可能是美國人員所為，有疑似外洩文件指華府監聽盟友，南韓表示關注，會加強保密工作。

美國軍事機密文件外洩，國防部正審視似乎包含敏感和高度機密內容的文件，評估對美國國家安全，以及對盟友和合作夥伴的影響，已轉介司法部調查。

外洩文件據報多達100份，有華府官員證實部分文件真確，國防部沒交代洩密內容，有官員透露涵蓋俄烏戰事、中國及中東等多個範疇，相信洩密來源是美國的機會大於盟友，亦有前國防部官員指很多外洩資料只有美國掌握。

據報針對洩密者動機的調查，包括是否有員工不滿，甚至想損害美國國家安全利益，但仍未排除可能是親俄分子所為。

考慮到軍情疑似外洩，美國有線新聞網絡引述接近烏克蘭總統澤連斯基的消息指，烏克蘭已改變部分軍事計劃。

這次洩密風波更危及美國的外交關係，有懷疑外洩的文件顯示美方截取盟友例如南韓官員的通訊，南韓總統辦公室表示關注華府調查結果，同時正加強保密工作。

據報五眼聯盟其他成員國，亦有官員期望美國幾日內分享評估結果。

至於有疑似外洩文件提到，以色列情報部門摩薩德鼓吹反司法改革的示威，總理內塔尼亞胡周日發聲明駁斥報道毫無事實根據。