冰球世錦賽｜關婉儀稱曾提供正確國歌　首場賽事前發現大會自行下載錯誤版本

【有線新聞】香港女子冰球隊在世界女子冰球錦標賽第三級別A組奪冠，頒獎禮播國歌，領隊關婉儀說一直盡力核對，確保國歌正確播出，又透露一度發現大會沒有用提供的正確檔案，自行下載錯誤歌曲。

世界女子冰球錦標賽在羅馬尼亞舉行，港隊在第三級別A組奪冠，頒獎禮上球員逐一接過獎牌，大會播出國歌。在頒獎禮前領隊感謝球員，亦重申會確保國歌正確播出。香港冰球代表隊領隊關婉儀︰「我想跟政府說，我們知道國歌比一切重要，特首還有各位官員不用擔心，在頒獎禮前我會再檢查一次。」

關婉儀及後表示，每場比賽都要找人核對國歌，因為第一場賽事核對時發現仍出錯。關婉儀︰「其實今次世界女子錦標賽，檢查國歌時仍有出錯，幸好主辦單位這次肯讓我核對國歌才開始比賽，收USB的與播國歌的根本是兩個人，收USB那位收了，但沒交給播歌那位，播歌那位又上網下載，結果又下載了錯的歌，如果這次主辦單位不讓我核對，第一場賽事又出錯，屆時我都不知怎向大家交代。」

她說每次都核對國歌，令大會都覺得他們很愛國，強調一直有盡力跟從指引去做。香港男子冰球隊二月參加在波斯尼亞的世界冰球錦標賽，大會播錯國歌，政府及港協暨奧委員會要求冰協解釋，事件不斷發酵，最後港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協一個月內再提交書面解釋。香港冰協隨後發聲明，重申已多次解釋，而港協一直只希望證明冰協有錯，未感受到港協的尊重。