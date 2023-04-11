震撼教育｜自撰訃聞當功課　美教師遭投訴被即炒　反問：為何不讓學生討論現實？

【有線新聞】美國近年校園槍擊案頻生，不少學校為此制定應對方案。美國佛羅里達州有學校就舉行模擬演習，該校一名高中老師就於演習前夕安排功課，讓學生為自己撰寫訃聞，被學生投訴後即遭校方開除。涉事老師反指，教案只是讓學生更認清世界，並說會就解僱提出上訴。

美國佛州一所高中（Dr. Phillips High School）於當地時間4月10日進行槍擊案演習，心理學教師基恩（Jeffrey Keene）當日指派功課，以「今天是你活著的『最後一天』」為題，要求學生自撰訃聞，並讓學生分享「美國槍擊案廣泛出現」的看法，以及進一步思考「可以採取哪種『積極措施』來防止事件發生」、「有沒有為大規模槍擊事件受到影響」，他亦在教案上落下註釋稱「並非讓你感到不安」。

學生投訴「訃聞功課」 高中教師被炒：我沒做錯

同日下午，基恩獲悉這份功課遭到數名學生投訴，學校遂派主管到課室旁聽教案內容。其間，基恩問學生「如果槍手已在學校，身處廁所的你會怎樣做？」惟沒學生回答，基恩打算解釋時就被主管阻止。隨後，學校管理層更要求他辭職或被解僱，但基恩拒絕辭職，認為自己沒有做錯任何事。基恩續指，這節課符合他一貫理念，鼓勵學生獨立思考，並找出積極的解決方案，

據外媒報導，校方證實因給予校園暴力、不當的功課，基恩已遭解僱。

稱功課非嚇學生 擬向校方提上訴

基恩隨後接受傳媒訪問，回應設置功課並非讓學生感到惶恐不安，而是讓他們更了解生活中最重要的事物，以及更好地迎接現實的世界，「如果你不能和他們談論這件事，這世界到底怎麼了？」他稱正計劃為解僱提出上訴。