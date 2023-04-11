土敘大地震｜兩月大BB困瓦礫128小時獲救　一度誤傳母親死亡　失聯54日後終重逢

【有線新聞】土敘大地震發生兩個月，但仍有奇蹟繼續發生。當時一名僅兩個月大的女嬰受困瓦礫128小時，約五日後獲救，而她的父母被認為已罹難。日前（10日）據報女嬰的母親仍活著，母女在分隔54日後終於重逢。

土耳其於兩個月前兩度發生7級大地震，傷亡人數逾十萬人。災情嚴重，但仍不時傳出好消息，其中一次便是在重災區哈塔伊省安塔基亞市（Antakya）救出一個兩個月大的女嬰。這名女嬰已被困128小時，仍奇蹟倖存，讓當時不少救援者感到鼓舞。網上流傳的片段更顯示，剛被救出的女嬰仍十分精靈，有著水汪汪大眼睛，臉上帶點污穢，不斷吸吮救援人員手指，讓不少網民感到心疼。然而，女嬰的父母當時被認定已在地震中喪生，她被送往醫療機構治療，並被取名為Gizem，在土耳其語中代表「神秘」。

母親尚存活 其父胞兄同罹難

事隔兩個月，女嬰的母親（Yasemin Begdas）被發現仍然生存，最初被送往土耳其南部阿達納市（Adana）一間醫院接受治療，但在發現她身體狀況良好後便轉到土耳其的家庭社會服務部照顧。

經DNA測試後證實兩人是母女關係，並得知女嬰原名叫Vetin。當局盡力幫助二人團聚，更稱「世界上最無價的任務」、「Vetin現在也是我們的孩子」，但Vetin的爸爸和兩個胞兄均在地震中離世。