返回
按輸入鍵開始搜尋

五歲男童昏迷倒地九分鐘　老師誤當玩「扮死」遊戲　錯失急救時間送院不治

  • News Editor
  • 2023年04月11日
五歲男童昏迷倒地九分鐘　老師誤當玩「扮死」遊戲　錯失急救時間送院不治

【有線新聞】美國一名五歲男童去年在小學昏迷倒地，老師發現後未有即時報警處理，以為男童在玩「扮死」遊戲，結果近10分鐘後才意識到男童昏迷，耽誤急救黃金時間，最終男童兩日後死亡。

男童Romeo Pierre Louis去年4月5日，在康涅狄格州西哈特福德的一所小學小息時與同學玩耍期間昏迷倒地。Romeo父母表示，當時有數名老師在附近當值，他們發現Romeo倒地後沒有立即協助，Romeo的同學曾就其狀況告知老師，但老師們沒有立即回應，因為他們認為Romeo當時與朋友玩經常玩的「扮死」遊戲，當他們意識到Romeo沒有「扮死」，並需要治療時，已經在他倒地九分鐘後，錯失急救黃金時間，在送院急救兩日後死亡。Romeo死因被列為遺傳性心律病「布魯格達氏（Brugada）綜合症」，患者會突然心室顫動致心跳加速，心臟無法正常泵血導致心跳停頓。

男童活潑好動　喜愛超級英雄

Romeo的家人形容他是一個可愛、精力充沛的小男孩，喜愛超級英雄，在屋子裡翻騰和跳躍，亦喜歡背誦聖經經文和祈禱。其母親Chantel Pierre Louis表示：「我們知道沒有東西可以帶兒子回來，我們所能做的就是將他銘記在心，盡我們所能，讓這件事不會發生在另一個孩子身上。」

涉事學校的代理學校總監和法律顧問Andy Morrow表示哀悼，指這場悲劇深深影響社區，學區繼續為有需要的學生或教育工作者提供輔導。

 

其他人也在看
一線搜查｜冷氣機無用半年忌即開　隨時黴菌飄散　冷氣師傅教開機前必做3步驟｜附清洗貼士
2023年04月04日
大埔新娘潭兩車相撞　四人受傷送院　40歲司機涉危駕被捕
2023年04月09日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附新功能QR碼免稅教學
今天
湖南張家界景區3男1女集體跳崖　疑網上結識相約尋死
2023年04月08日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
今天
消息：電動可移動工具擬合法化　允電動滑板車等限速行駛　大埔、將軍澳先行試驗
2023年04月09日