五歲男童昏迷倒地九分鐘　老師誤當玩「扮死」遊戲　錯失急救時間送院不治

【有線新聞】美國一名五歲男童去年在小學昏迷倒地，老師發現後未有即時報警處理，以為男童在玩「扮死」遊戲，結果近10分鐘後才意識到男童昏迷，耽誤急救黃金時間，最終男童兩日後死亡。

男童Romeo Pierre Louis去年4月5日，在康涅狄格州西哈特福德的一所小學小息時與同學玩耍期間昏迷倒地。Romeo父母表示，當時有數名老師在附近當值，他們發現Romeo倒地後沒有立即協助，Romeo的同學曾就其狀況告知老師，但老師們沒有立即回應，因為他們認為Romeo當時與朋友玩經常玩的「扮死」遊戲，當他們意識到Romeo沒有「扮死」，並需要治療時，已經在他倒地九分鐘後，錯失急救黃金時間，在送院急救兩日後死亡。Romeo死因被列為遺傳性心律病「布魯格達氏（Brugada）綜合症」，患者會突然心室顫動致心跳加速，心臟無法正常泵血導致心跳停頓。

男童活潑好動 喜愛超級英雄

Romeo的家人形容他是一個可愛、精力充沛的小男孩，喜愛超級英雄，在屋子裡翻騰和跳躍，亦喜歡背誦聖經經文和祈禱。其母親Chantel Pierre Louis表示：「我們知道沒有東西可以帶兒子回來，我們所能做的就是將他銘記在心，盡我們所能，讓這件事不會發生在另一個孩子身上。」

涉事學校的代理學校總監和法律顧問Andy Morrow表示哀悼，指這場悲劇深深影響社區，學區繼續為有需要的學生或教育工作者提供輔導。