英冠　般尼2:0錫菲聯；布里斯托城2:2米杜士堡

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，穩奪直接升班資格的般尼，主場2比0擊敗錫菲聯。

積羅賓遜與門將科達寧咸禮讓，被尼敦泰拿偷截成功，情急之下拉跌這位般尼翼鋒，事發地點雖然在禁區外。不過大問題來了。球證沙列斯貝利詢問助理裁判意見，決定將犯規的科達寧咸紅牌趕出場，錫菲聯17分鐘十人應戰。無奈的領隊夏京博頓，只好收起積羅賓遜。換入後備守門員阿當戴維斯。

一場英冠榜首大戰，提早得到直升英超資格的般尼，更放膽向對手發動攻勢。南非中鋒拉奧科士打頭槌頂高。

排第2的錫菲聯，亦要為另一個直接升班席位努力，捱過互無紀錄的上半場，換邊後始終要失守。尼敦泰拿頭槌回傳，後備入替的古蒙臣射入，般尼60分鐘打開缺口。

似曾相識的進攻模式，般尼10分鐘後再來一次。伊根想頭槌解圍變助攻，古蒙臣把握機會。這位冰島翼鋒一個人貢獻兩個入球。主帥甘賓尼最高興。

般尼贏2比0，目前40戰得90分，領先錫菲聯14分，愈來愈接近成為英冠盟主。一場勝仗，亦為甘賓尼送上最好的37歲生日禮物。