日本沖繩航班延誤　地勤水槍畫風獅爺鞠躬致歉　高超畫功成焦點

【有線新聞】不少港人開關後展開「報復式旅行」，日本如常成為熱門旅行地，因此早前日本機場出入境時都大排長龍，不少航班需延誤。日本沖繩縣上月有一班航班延誤，乘客在機上等候時，一名地勤人員為表歉意，在停機坪用水槍畫出兩隻風獅爺，並寫上「抱歉遲到了」字句，更向機上乘客鞠躬。

網民「@kanetomo0331」在Twitter上載片段，稱在收到朋友傳來，指早前在沖繩縣那霸機場 （Naha Airport）因航班延誤，乘客在飛機上等候時，見到停機坪上有一名穿著工作制服的地勤工人，用高壓水管畫出兩隻風獅爺，除了寫上「感謝」兩字外，又用日文寫上「抱歉遲到了」，手法純熟，最後更向機上乘客鞠躬揮手道別。

根據日本旅來網「Tabirai Japan」介紹，風獅爺在沖繩方言中稱為「シーサー」（Shi-Sa），亦是沖繩的守護神，大多建在門口、屋頂或是村落的高台上，有守護房屋、人民、村莊的意義。

不少網民都稱讚地勤人員畫功了得，「真不錯，能讓原本痛苦的延誤也成為美好回憶」、「雖然不在現場，也不禁鼓掌」；亦有網民指：「要延誤多少次，才能畫的如此嫻熟啊」。