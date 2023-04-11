打擊電騙｜下月起接聽境外「+852」前將獲提示　通訊辦研「短訊名稱登記制度」防冒名

【有線新聞】為加強市民防範電話詐騙，最遲下月起市民接聽「+852」開頭的境外來電前，會收到文字或語音提示訊息。

電話騙案越來越多，今年2月警方就接獲145宗，僅次於投資騙案，騙徒很多時都在境外來電，模仿本地電話以「+852」開頭，減低市民戒心。

通訊事務管理局說已要求流動服務供應商最遲下月起，在用戶接聽「+852」開頭的境外來電時先播出一段粵語、普通話及英語的提示錄音，供應商還可能向用戶發送一段中英文訊息，提高他們的警覺，提示服務毋須登記、亦不收費。

通訊事務總監梁仲賢說，並非所有「+852」開頭的來電都是詐騙電話，因此不宜一刀切封鎖。通訊事務總監梁仲賢：「如果是一位朋友用手提電話從外地致電，的確會顯示『+852』及他的電話號碼，這是一個正當的通訊渠道。當然不排除有騙徒用這種方法詐騙，所以我們在無法肯定這電話是詐騙電話的情況下，我們改為用提示形式，令市民知道這個來電。無論如何，真假也好，都是從外地來的，大家要小心。」

梁仲賢又說，電話卡實名登記制實施以來，由「太空卡」撥出的可疑電話大減，有電訊商反映減少九成，相信實名制亦有助遏止電話騙案。通訊辦說正研究「短訊名稱登記制度」，機構需要事先登記才可以用機構名稱發送短訊，計劃今年底在銀行業試行。