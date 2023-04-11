死亡直播｜美國肯塔基州銀行槍擊案　至少5死8傷　槍手一度直播行兇、終被警員擊斃

【有線新聞】美國肯塔基州路易斯維爾一間銀行發生槍擊，至少5人死亡、8人受傷。槍手是案發銀行的職員，與警員駁火期間被擊斃。消息指他曾被告知將會被辭退，當局正調查行兇動機。

現場傳出多響槍聲，事發的歐德銀行，位於肯塔基州路易斯維爾市中心，星期一早上距離銀行開門營業前約半小時，多名銀行職員在會議室參與早會，期間有人取出一支步槍亂槍掃射，情況混亂。目擊者哈斯特說：「他開始亂槍掃射，他手持一把突擊步槍掃射。你聽到槍聲，發射的槍聲。(你看到他的樣貌嗎？)我看不到 (你當時在會議室？) 對，我們當時在會議室，我附近的人都中槍，我的衫都沾有血漬。 」

槍手一度在網上直播行兇過程，多名警員以及聯邦調查局探員幾分鐘內趕抵現場，與槍手駁火並將他擊斃。案中有4人當場死亡，都是槍手的同事，另外一名傷者送院後不治。傷者當中有兩名警員，包括26歲的威爾特剛於學堂畢業，加入當地警隊約10日，他頭部中槍。

肯塔基州州長貝希爾於這場槍擊中亦痛失一名摯友，又呼籲民眾為受影響家庭祈禱。他表示：「這天是路易斯維爾的災難日，整個肯塔基州亦如是，如此的暴行令人難過，傷害那些深愛這個社會、州、國家和城市的人。 」