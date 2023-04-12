初選案｜控方列郭榮鏗為共謀者　趙家賢批戴耀廷宣稱民主動力承辦初選是「夾硬來」

線新聞】民主派初選案續審，控方正式提出將立法會前議員郭榮鏗、蔡澤鴻及黎敬輝列為初選共謀者。

審訊踏入第41日，副刑事檢控專員萬德豪應法官要求呈交「共謀者」名單，除早前提及過的觀塘區議會前主席蔡澤鴻、民主動力總幹事黎敬輝，亦包括立法會前議員郭榮鏗。法官李運騰問針對郭榮鏗有甚麼證據，萬德豪說他在2020年3月曾出席公民黨記者會，公民黨當日表明否決預算案，迫使政府回應五大訴求。

控方之後繼續傳召趙家賢作供，問他如何理解五大訴求，趙家賢說包括撤回引渡條例、成立由法官主持的獨立調查委員會調查整件事件，法官陳慶偉問即調查甚麼，趙家賢說整個反修例運動為甚麼會有民怨和後來引發的衝突。他說知道特區政府2019年6月已撤回修訂逃犯條例，但時任行政長官林鄭月娥沒有使用明確字眼，導致民怨持續。他同意到2020年3月撤回修例已經不是重點，單單這樣不能滿足示威者，形容五大訴求是「綑綁式」，要符合大家才會「收貨」。

辯方盤問時引述，初選提名表格列明要參選人確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導的協調會議共識，問到共識是否不包括當選後如何運用否決權否決財政預算案，趙家賢說條款只是籠統寫法，無論字眼如何寫，各區都曾就否決預算案達成共識。又重提戴耀廷在民主動力正式答應承辦初選前，已經對外稱邀請他們幫忙，若民主動力最終不答應就會「中曬箭」，批評戴耀廷的做法在無形中形成壓力、「夾硬來」令人要順勢按他的意思去做。