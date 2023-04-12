印度男行刑式浸死老鼠掀全國熱議　父駁：殺有害動物沒錯　警驗屍詳撰30頁控告書

【有線新聞】印度一名男子去年因當街浸死老鼠，遭動物保護組織控告，事件竟意外引起舉國關注。雖然當地對於殺死「有害動物」並不違法，但男子因以類似「黑幫行刑」方式虐殺，警方為此撰寫長達30頁控告書，更認真進行驗屍、找專家分析等。對於可能面臨最高3年監禁，男子父親近日向傳媒訴「冤」，辯稱殺死有害動物沒錯，但遭動物保護組織反駁「錯重點」。

區域獸醫無能為力 警送中央研究所屍檢

據印度傳媒報道，居於北方省八達恩縣（Badaun）的男事主Manoj Kumar，去年日11月25日在街頭將一隻老鼠活捉，並將其尾巴綁在磚塊上，再丟進水裏，過程遭途經的愛護動物組織地區主席Vijendra Sharma拍下。Sharma雖然出手撈起，但老鼠仍難避過浸死的命運，他稍後向警方控告事主虐待動物。

據當地林務局官員表示，林務法並未將殺死老鼠視為犯罪，但有人以「防止虐待動物法」提告，因此警方必須採取行動。而則調查人員依據「防止虐待動物法」以及「刑法」中傷害動物相關條文，控告了事主；若罪名成立，事主將面臨最高2000盧比（約191港元）罰款以及3年的有期徒刑。

案例屬全國首宗 事主「認罪」拒傳媒追訪

雖然區域獸醫官因沒有「鼠屍屍檢設施」而無能為力，但Sharma堅持提告，警方唯有將死鼠送往印度禽畜研究所IVRI屍檢，證實老鼠肺部有腫脹現象，死於溺水，同時發現本身有肝病變。有關案例屬全國首宗，警方為此撰寫長達30頁的控告書，除了驗屍報告，還有「行兇」影片解說、專家觀點等。

Kumar於事發後五天於法庭上「自首」，目前獲准保釋，但拒絕面對蜂擁而至的記者。其父親則向印度媒體訴苦說，指他們家製作的生陶器遭老鼠啃爛，帶來經濟及精神上的雙重「巨大痛苦」，強調老鼠是有害動物，若果殺死老鼠是罪行，那麼殺害無害動物如雞、羊、魚也應是罪行，賣滅鼠藥者也該被判刑。

Sharma則反駁事主是因為殺死老鼠的方式被控告，而非因單純殺害老鼠。而最終法院會對Kumar如何處罰，成為當地傳媒及輿論的關注焦點。