Dior再捲辱華風波　內地網民指控歧視手勢「國際皆知」　代言女星無表態捱轟

【有線新聞】法國品牌Dior再捲「辱華」風波，日前於社交媒體Instagram發布廣告照中，被內地網民指模特兒的手勢帶有歧視含意，官媒《環球時報》亦加入聲討，甚至代言影星迪麗熱巴也遭到牽連。現時，備受爭議的廣告照片已經刪除。

Dior五日前發布一輯化妝品廣告照，其中一幅的模特兒拉起眼角，其餘三幅則以光線效果使模特兒未有露出雙眼。有網民指控「提起眼角」的動作是對亞裔種族的歧視，「屬於國際慣例」，更稱亞裔模特兒未能露出全貌，相反另一輯宣傳照中的歐美模特兒則可開全樣示人，讓人大感不滿。有網民則指出，動作只為凸顯新推出的眼影顏色。然而前者說法似乎獲更多網民支持，因涉事帖文的留言皆是指責Dior歧視亞裔。

維族女影星受累 網民質疑為何不解約

對於相關指控，Dior未有任何公開回應，僅將惹起爭議的照片刪除，但做法仍未能平息風波，網民更將矛頭指向維族女影星迪麗熱巴。她上月剛擔任品牌的彩妝代言人，而此事發生至今仍未有任何回應。有內地網民稱沉默態度讓人失望，更有激進網民質疑對方為何不解約。《環時》亦就此事發文，稱Dior辱華是事實，絕非中國網民「玻璃心」。

三度捲辱華風波 百褶裙被指抄襲中國「馬面裙」

這並非品牌首次陷入歧視風波。去年Dior推出百褶半身裙被指抄襲中國傳統服飾「馬面裙」，其後產品需在中國市場下架，海外市場則照常發售。而前年，一輯由中國攝影師操刀的宣傳照，因作品的模特兒雙眼細長、雙頰帶雀斑，畫面陰森，而遭指「刻意醜化中國人」，最終攝影師在微博中為事件道歉。