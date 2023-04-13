尼籍男生疫情期間發文稱「Stay Positive」　被控煽惑確診者播毒　稱想保持樂觀獲判無罪

【有線新聞】一名22歲尼泊爾籍男學生，涉於去年初在Instagram發布限時動態，配上「early COVID dinner」、「stay positive」等字眼，被控「煽惑他人而使他人蒙受感染的危險」罪。他早前否認控罪，裁判官王證瑜今日（13日）於東區裁判法院裁定罪名不成立，指雖然涉案內容有可疑，但控方未能證明被告有非法意圖，遂裁定被告罪名不成立。

被告古力素被控於2022年2月22日，在香港非法煽惑自知屬感染病（2019冠狀病毒病）接觸者或受指名傳染病感染的他人，藉身處任何公共運輸工具，或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的風險。他曾經在案件提堂讀出案情後欲認罪，指沒有意圖令他人受感染，稱他行為不成熟，感到後悔。當時裁判官隨即拒絕其認罪答辯，需要排期審訊。

被告詢問上載快測結果是否潮流 冀疫情下保持樂觀心態

王證瑜裁決時指，被告沒有出庭自辯，在警誡錄影會面片段中，被告詢問上載新型肺炎快速測試結果的照片，是否一個社交平台的新潮流，以及希望大家在疫情期間保持樂觀心態，並跟作為辯方專家證人的港大語言學系教授說法一致。

王證瑜表示，控方未能證明被告具非法意圖，即使涉案內容有可疑，但未能排除所有疑點，裁定被告罪名不成立。