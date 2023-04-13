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俄烏戰事︱網傳烏兵遭俄軍斬首片段　澤連斯基斥禽獸　俄：要查證真偽

  • i-Cable
  • 2023年04月13日
【有線新聞】網上流傳片段有烏克蘭士兵懷疑遭俄軍斬首，烏克蘭總統澤連斯基直斥是禽獸所為，外長形容比恐怖組織伊斯蘭國更糟，烏方正調查有否涉及戰爭罪行。俄羅斯則稱片段駭人，但要查證真偽。
近日網上流傳的斬首片段在草叢堆中拍攝，被殺男子身穿軍服，纏有烏軍識別身份的黃色臂帶。片中拍攝到的徽章和地上的證件封面，近似烏軍地面部隊所用。數名行兇者的腳上則綁有白色布帶，與俄軍識別標記相似，行兇者用刀把男子斬首。傳媒從周圍嫩綠的樹葉推測，事發是去年春夏，早前亦有另一條疑似兩名烏軍被斬首的片段在網上流傳。
澤連斯基稱並非個別事件，正如布恰發生的大屠殺，斥責俄方要為這種禽獸所為負上刑事責任，「這是世上沒有人能忽視的事情，這些禽獸殺人如此輕易，所有人必定要回應，每一位領袖都要。不要以為事情會被遺忘，時間會流逝，但我們不會忘記任何事情，也不會原諒殺人兇手。」澤連斯基之後視像出席國際貨幣基金組織及世銀會議，再次提到事件，提出與會人士為被殺害烏軍以及在戰事中遇害的人默哀。
外長庫列巴形容俄軍行為比恐怖組織伊斯蘭國更壞，俄羅斯本月作為聯合國安理會輪任主席應該被趕走；安全部門著手調查有否涉及戰爭罪行，並促請國際刑事法庭立即展開調查。歐盟委員會譴責事件，敦促調查，強調犯下戰爭罪行必定要追究責任。俄羅斯克里姆林宮形容片段駭人，但要查證片段真偽及何人所為。
美國和英國則宣布再擴大制裁俄羅斯，主要針對與總統普京有直接聯繫的富商旗下企業，以及中國等多地共廿多間支援俄羅斯國防的企業。
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