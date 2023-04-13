拜登稱不擔心洩密內容本身 《華郵》：洩密美國軍事機密文件者曾在基地工作 疑洩密資料指中國測試東風27高超音速導彈

【有線新聞】美國總統拜登首次親自回應懷疑洩密風波，表示不會引發重大後果。據報洩密者是國民警衛隊空軍部隊成員，當局快將拘捕他。

《華盛頓郵報》報道，洩密者是一名年輕槍械愛好者，他將相關文件上載到Discord社交平台、有20多名成員的私人群組中分享。他們均熱愛槍械、軍事及宗教，當中包括未成年人。

自稱「OG」的洩密者，聲稱從任職的軍事基地將機密文件帶回家，涉及多個敏感範疇，包括政治領袖行蹤、軍隊最新情報以及地緣政治分析。

初時以文字描述機密內容，但未有引起群組成員廣泛關注，後來直接拍攝文件上載，才漸漸受到重視；例如在烏克蘭的戰況圖表，北韓彈道導彈擊中美國的模擬軌跡，以及早前進入美國境內的中國氣球相片。《華郵》表示，已檢視大約300張機密文件的相片，大部分尚未公開。

有群組成員聲稱知道「OG」真名和所在州份，又指他並非為任何國家服務，只想透過分享機密情報，使成員在動盪世界中獲得保護。

總統拜登周四在愛爾蘭首次開腔回應，指當局正全面調查事件，已接近確認洩密者身份，但並不太憂慮：「我對外洩本身不感到擔憂，卻擔憂這件事發生了，但當中不涉及牽涉當今之時的重大後果。」