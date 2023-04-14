電話騙案五年激增三倍半　受害人手機遭遠端破解　警研與銀行合作、短訊發送登記制

【有線新聞】警方去年接獲2,800多宗電話騙案，涉及10億7千萬元，個案五年之間激增三倍半。由於騙徒很多時要求受害人存款入指定戶口，警方正研究跟銀行業合作堵截。

侯先生今年收到假冒內地公安的電話，指控他洗黑錢、要求交出身份證及銀行資料。侯先生：「他連日來打電話過來施壓，要我證明自己的錢如何來。」騙徒取得侯先生個人資料後就找人上門接觸他，期間偷偷在他的手機安裝了遠端程式。最後侯先生銀行存款被提取，損失210萬元。

警方提醒尤其長者要留意。反詐騙協調中心總督察黃知雯：「安裝遠端的程式後，騙徒很大機會已為他自行登記網上戶口，由於整部電話已被破解，無論一次性密碼，還是身份證明文件資料，這個匪徒也掌握得一清二楚。」

近年電話騙案手法都很近似，個案仍然急增，去年全年有2,831宗、涉及10億7千萬元，拘捕200多人，今年單是三月亦有233宗。警方發現騙徒很多時要求受害人存錢入指定銀行戶口，希望跟銀行業合作堵截。商業罪案調查科署理高級警司陳偉基：「甲方已知是受害人、已報案，存錢入這個戶口，如果再查看這個戶口，原來數天前乙方存錢進去，會不會主動找乙方了解？為何你存錢入這個戶口？會不會你也是騙案受害人？」

警方近期又發現騙徒假扮商戶發出短訊，訛稱戶口積分到期，誘騙點擊網站連結，套取信用卡資料。針對這個情況，通訊事務管理局計劃參考新加坡做法，設立短訊發送人登記制度，希望可以更有效堵截電話騙案。