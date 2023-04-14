美軍機密外洩｜21歲國民警衛隊成員被捕　據報對政府看法負面　或面臨10年監禁

【有線新聞】美國聯邦調查局拘捕一名空軍國民警衛隊成員，涉嫌與近期軍事文件洩密有關。他當地時間今日稍後提堂，據報他將相關文件分享到即時通訊軟件的私人群組。

涉嫌洩露軍事文件的特謝拉穿著灰色上衣、紅色短褲，雙手抱頭，周四在聯邦調查局特工包圍下步出馬薩諸塞州的家。全副武裝的特工將他拘捕，並鎖上手銬，特謝拉沒有反抗，被帶走調查。

美國近期有軍事機密文件疑似外洩，當局上周起追查線索，據報數天前已監視2019年加入國民警衛隊負責網絡通訊相關工作的特謝拉。他涉嫌未經授權移除、保留和傳送機密國防信息，並以空軍國民警衛隊成員的身份分享這些文件，當局會繼續調查。《華盛頓郵報》引述消息指，21歲的特謝拉去年年底起將機密文件分享到即時通訊軟件的私人群組，群組有20多個年輕人，包括未成年人士，都是槍械及軍事愛好者。有成員形容特謝拉是群組領袖，對美國政府有負面看法，又估計他之所以洩露文件，可能只是為了炫耀。

國防部發言人強調軍方人員全部都簽署過保密協議，故意違反協議是犯罪行為。發言人賴德：「容我強調，我們制定了規則，每個人都簽了保密協議，所有人都接受安全審查，因此所有跡象表明這是犯罪行為，是蓄意違反。」有法律專家稱即使特謝拉無惡意，仍可能面臨高達10年監禁。