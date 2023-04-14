復常加劇「搵快錢」？　日領館提醒國民小心扒手　有日人尖沙咀遭車手從後搶手袋

【有線新聞】隨著香港全面復常，政府推出「你好，香港」等連串活動吸引遊客，但日本總領事館昨日卻發出提醒，指接到多名在港日本人遭搶劫的求助舉報，並列舉兩宗均發生在尖沙咀的個案，賊人同樣「從後搶走」事主的財物，呼籲到人多地方時多加留意。

引述傳媒報導 指香港扒竊案急增

兩宗求助均發生在尖沙咀區，事主甲稱自己的袋被從後面駛來車上的歹徒搶走，而事主乙則報稱當時背著背包走路，突然從後面走來的歹徒把手伸進背包，差點偷走貴重物品。此外，使館還接到多宗在港日本人被搶劫的舉報。

館方並引述傳媒報導，指2023年1月至2月的兩個月內，香港共發生3,341宗盜竊案（按年上升37%），其中扒竊個案按年大幅增加96%。不少賊人團伙作案，地點多在遊樂場、商業設施廁所出入口附近，挑選注意力分散的受害人。

籲將背包放在視線範圍內 穿梭人群時舉前

翻查上月報道，警方防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺當時在記者會上表示：「這兩個月市面慢慢復常，整個社會的經濟活動增加了，這是很大的原因導致『搵快錢』的方式多了。」而3,341宗盜竊案中，以店舖和雜項最多，比去年同期分別上升三成半和四成半，警方共拘捕1,237人。

館方呼籲日本遊客應時刻看管好行李，財物盡量貼身，尤其人流量大的地方應保持警惕；護照、錢包等貴重物盡量分開管理；注意將背包放在視線範圍內，例如在人群時舉在前面；走路時不要使用智能手機或聽音樂，因為會更難注意周圍環境。