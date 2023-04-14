北韓首試射火星-18新型固體燃料洲際彈道導彈

【有線新聞】北韓證實昨天首次試射 「火星-18」新型固體燃料洲際彈道導彈，到場指導的領袖金正恩非常滿意，稱能快速提升核反擊能力。

北韓官媒報道，火星-18新型洲際彈道導彈的首次試射由導彈總局負責執行，但未有透露導彈發射場的位置。火星-18用固體燃料推動、分3級分離。報道稱第一級火箭設定以標準彈道飛行方式發射，第二、三級則以高角方式，並限制導彈的最高速度，採用延時分離啟動技術，以免影響周邊國家和北韓安全。第一、二級助推器分別安全落入咸鏡南道和咸鏡北道對開海域。報道附有相信是導彈上鏡頭拍攝地球的相片，指測試證明新型導彈所有參數都達到設計要求，形容火星-18將作為遏制侵略、維護國家安全的最強核心主力。

領袖金正恩親自指導試射，妻子李雪主、女兒金主愛及胞妹金與正亦有在場。金正恩非常滿意測試結果，稱火星-18將大幅改變戰略威懾力量體系及能快速提升核反擊效能。

分析指，今次相信是北韓首次測試採用固體燃料的洲際彈道導彈，相比液體燃料，可大幅縮短發射準備時間，亦易於移動和隱藏，有助減低被偵測的機會。

南韓國防部回應，認為北韓仍需時研究固體燃料洲際彈道導彈技術。南韓和日本周四都探測到北韓試射導彈，日本一度向北海道發出警報。