房協75周年推屋邨藝術項目美化　陳家樂：建屋融資方案料年底有結果

【有線新聞】房協今年成立75周年，在轄下屋邨推動藝術項目美化環境，主席陳家樂說未來兩年是房協建屋高峰，流動資金或短暫面臨短缺，財務專家正研究不同融資方案，最快年底有結果。

象徵年輕、活力的卡通人物壁畫畫滿屋邨特色，讓人打卡的布景板，這兩個卡通人物穿上人手縫製的衣物，佇立在花圃中央。居民還可以一人一筆，將黑色的輪胎化為七彩繽紛的藝術品。這連串的美化藝術活動是因應房協成立75周年，轄下二十多個屋邨都會配合，透過回收、重用、美化舊物，邀請不同年紀、膚色的邨民一起動手，推廣共融。這些由邨民一起創作的車輪，疊高之後再放入盆栽，日後會繼續放在勵德邨成為獨一無二的花盆。

房協主席陳家樂說未來十年房協會興建3.5萬個單位，接下來兩年更是建屋高峰，房協流動資金或暫時面臨短缺，但強調整體財務穩健。陳家樂：「一般而言財務的集資方式都不外乎發債、到銀行借貸做融資等，但到底哪個方案最適合我們的情況，或者哪個方法最有成本效益？我想我們還要再研究落實，暫時而言我們不覺得這是十分大的困難。」陳家樂說研究最快年底有結果，未來亦會研究更多融合建屋模式，最快會在粉嶺百和路的項目同時包含出租、出售單位及長者屋，建設共融居住環境。