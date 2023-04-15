劉兆佳專訪｜夏寶龍考察本港有督導作用 表達中央全面關注 為23條立法作民意鋪墊

【有線新聞】國務院港澳辦主任夏寶龍正在本港考察，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為夏寶龍此行有督導作用，表達中央全面關注香港情況，同時為23條立法作民意鋪墊。

港澳辦主任夏寶龍訪港的重點行程之一是出席全民國家安全教育日開幕禮，全國港澳研究會顧問劉兆佳在本台節目《有理有得傾》說中央想提高港人國安意識，亦為23條立法鋪墊。劉兆佳：「中央一直認為隨住中美關係愈來愈緊張、台海局勢愈來愈緊張，香港所面對的國家安全威脅只會愈來愈大。你可以留意一下，2003年23條立法中央沒有參與，很容易令人誤以為這個只是特區政府的工作，與中央無關，甚至指特區政府旨在領功，中央不在乎；但這次23條立法肯定中央不單止積極參與，而且會與特區政府並肩作戰，以確保立法過程能夠順利完成。」

劉兆佳相信夏寶龍會繼續出任升格後的中央港澳辦主任，考察為對港政策收集第一手數據。劉兆佳：「他的見面涵蓋面應該相當廣闊，即是說所有從政人員，包括法律界法官和法律界人士、中資機構、中央駐港機構和政府官員、愛國人士以至各方面的團體，包括基層團體應該都會包含在內，因此需要較長時間來作出部署。中央一向以來都尊重特區（政府）的高度自治權，基本上是提出大原則、大方向，以及對特區政府的期盼，希望特區政府不要辜負中央的重託，做好維護國家安全工作，以及確保香港繁榮穩定。」劉兆佳又分析夏寶龍此行想起示範帶領作用，督促特區政府加強各方面研究工作。