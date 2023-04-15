美國涉洩密國民警衛隊成員提堂

【有線新聞】美國涉嫌洩密的空軍國民警衛隊員特謝拉出庭聆訊，他被控未經授權保留及轉移國防資訊，最高可判監十年。

懷疑洩露軍事機密的21歲空軍國民警衛隊員特謝拉，周四被捕後不到24小時到波士頓聯邦法院應訊。他被控觸犯間諜法下，未經授權保留和轉移國防資訊，以及移除機密資訊和國防資料，最高可判囚10年，法院下令還柙至下周三再舉行拘留聆訊。

聯邦調查局日前向一名曾與特謝拉有多次交流的網民問話，得知機密資料早於去年12月在網上流傳，並根據社交平台Discord提供資料，鎖定疑犯為特謝拉。

控方又指傳媒首度披露懷疑軍事機密外流當日，特謝拉曾在政府系統搜查「洩密」一詞，相信他試圖尋找相關調查進度。

特謝拉的家人離開法院時受到傳媒追訪，但未有回應。據報特謝拉自小對軍事有濃厚興趣，立志參軍，但近期曾表達對美軍幻想破滅，更後悔加入部隊。

他2019年加入國民警衛隊，兩年後晉升為一等兵，在空軍基地情報隊伍主責維護網絡傳輸系統。雖軍階不高，但可接觸機密資訊。

司法部長加蘭強調，相關機密資料對國家安全至關重要，警告洩密罪行嚴重。他表示：「案件不僅是將文件帶回家，這本身已違法，更加將文件傳送、非法保留和傳送文件。所有人都知文件最終會傳播開去，有關罰則相當嚴厲。」