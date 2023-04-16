日揆遇襲｜當局到疑犯寓所搜查　岸田文雄：絕不容許暴力破壞國家民主

【有線新聞】日本當局繼續調查首相岸田文雄懷疑被投擲爆炸品案，到24歲疑犯寓所搜查。岸田文雄說日本要盡全力做好G7峰會的保安工作，又說不能讓暴力襲擊，破壞國家的民主。

事發的雜賀崎漁港外圍仍然拉起封鎖線，大批警員到場蒐證，證物旁邊有數字標示。警員為證物拍照後，放入膠袋帶走。在事件中無受傷的岸田文雄，事後翌日在首相府見記者時感謝各界對他的關注，又為事件引起民眾以及當地居民不安致歉，岸田強調不接受暴力行為破壞選舉。

日本首相岸田文雄：「選舉是民主的骨幹，絕對不容許受暴力行為干擾，為確保各黨派的選舉活動不受妨礙，已經要求警方作出萬全的安排。」岸田文雄又說已經要求警方在五月廣島舉行G7峰會時，要出動最大警力，以確保與會者安全。

他星期六早上到和歌山雜賀崎漁港出席拉票活動，突然有人投擲一枝銀色的圓筒形物體，落在岸田文雄身後，保安人員發現，隨即用公事包掃走圓筒型物體，並推開岸田文雄。涉嫌在會場向岸田投擲懷疑爆炸品的人，隨即被在場的人制服，之後傳出爆炸聲和大量白煙。涉嫌投擲懷疑爆炸品的人掙扎時，手上仍握著另一枝銀色圓筒形物體，他當場被捕。事件中一名警員左手受傷，岸田文雄就由警員安排撤離，之後繼續其餘的拉票活動。

疑犯木村隆二、24歲，居於兵庫縣川西市，多名警員到他的寓所搜查，又疏散附近居民。木村拒絕與警方合作，表明律師抵達前，不會回答任何提問，他的犯案動機仍有待調查。