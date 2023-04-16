金像獎2023｜41屆香港電影金像獎得獎名單

【有線新聞】第41屆香港電影金像獎頒獎禮今晚於尖沙咀文化中心舉行，由真人真事改編的《正義迴廊》共獲得16項提名，是19部參選電影中最多。

得獎名單

最佳女配角

王菀之《飯戲攻心》

最佳視覺效果

鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

最佳亞洲華語電影

《海的盡頭是草原》

最佳男配角

許冠文《風再起時》

最佳音響效果

Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

最佳動作設計

黃偉亮《明日戰記》

最佳編劇

韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

專業精神獎

羅卡、石琪

最佳攝影

鄭兆強《神探大戰》

最佳美術指導

雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

最佳服裝造型設計

吳里璐、郭淑敏《風再起時》

最佳剪接

李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

新晉導演

何爵天《正義迴廊》

何爵天表示：「香港電影唔係小陽春，香港電影未死，因為我哋會努力」。

最佳新演員

林諾《白日青春》

提名名單

最佳電影

提名名單：

《正義迴廊》

《明日戰記》

《神探大戰》

《窄路微塵》

《給十九歳的我》

最佳導演

何爵天《正義迴廊》

韋家輝《神探大戰》

林森《窄路微塵》

張婉婷、郭偉倫《給十九歳的我》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳男主角

麥沛東《正義迴廊》

楊偉倫《正義迴廊》

黃秋生《白日青春》

劉青雲《神探大戰》

張繼聰《窄路微塵》

最佳女主角

蘇玉華《正義迴廊》

毛舜筠《阿媽有咗第二個》

鄭秀文《流水落花》

袁澧林《窄路微塵》

張艾嘉《燈火闌珊》

最佳原創電影音樂

馮之行《正義迴廊》

陳光榮《明日戰記》

丁可、馮之行《風再起時》

黃衍仁《窄路微塵》

黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》

最佳原創電影歌曲

活誰的命《正義迴廊》

作曲：馮之行、黃力勤

填詞：冬誠𤍤

主唱：洪嘉豪

明日之明日《明日戰記》

作曲：陳光榮

填詞：Oscar

主唱：Ansonbean、[email protected]

風雨不改《阿媽有咗第二個》

作曲：黃艾倫、翁瑋盈

填詞：陳詠謙

主唱：姜濤

我這樣活了一天《流水落花》

作曲：永夏

填詞：林若寧

主唱：鄭秀文

狠愛狠愛你《飯戲攻心》

作曲及主唱：王菀之

填詞：陳詠燊