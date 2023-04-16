共創明TEEN｜500師友參與　學員享用自助餐學餐桌禮儀　與音樂人打非洲鼓

【有線新聞】一群「共創明Teen」學員在會展與成功人士交流，聽他們分享經歷。

這班學生聚在會展與知名藝人和音樂人一邊打非洲鼓、一邊唱歌，又聽他們分享奮鬥經歷、學習成功秘訣。今年中三的陳同學兩年前開始學鋼琴，將來想修讀音樂相關科目。

中三學生陳梓唯：「我對樂器比較有興趣，特別對鋼琴有興趣，打非洲鼓可幫助我鍛鍊對彈琴的拍子感，我覺得一起打鼓很開心，與一班差不多年齡的人。」

活動由周大福企業社會方案舉辦，政務司司長陳國基及社署署長李佩詩出席，為在場500個師友打氣，會上亦介紹會展歷史，讓同學了解會議及展覽業，對香港經濟發展的重要性，政務司司長陳國基：「我們參加人數很多 ，學生加上導師合共有逾500人 ，是很大型的活動，是我出席過最大型的活動。第二，亦看到投入很多心機，就是介紹了會展的情況，會展是對香港來說很重要的地方，回歸等很多慶典在此舉辦。」

周大福企業社會方案創辦人曾安業：「小朋友其實未必有很多人生經驗，我們希望找些導師不論是共創明『Teen』計劃的導師，或者今日介紹的重量級嘉賓，希望經過這些活動他們都得到啟發。今日的主題是『Small Steps Big Impact』，希望他們每行一小步 ，但一定要有恆心，有恆心便一定可以達到目的，成就和鼓舞人生。」主辦機構特地為師友安排自助餐，希望同學學習餐桌禮儀。

活動後每個學員可以帶手上的非洲鼓回家，如果覺得太大帶不走，主辦單位亦會捐給慈善機構。