夏寶龍訪港｜會見紀律部隊高層等　鄧炳強：提醒居安思危

【有線新聞】夏寶龍又分別會見大律師公會代表及紀律部隊高層，保安局局長鄧炳強說，夏寶龍警惕他們要居安思危。

夏寶龍到政府總部行政長官李家超，保安局局長鄧炳強上前迎接，多名紀律部隊高層出席會面，包括警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、消防處處長楊恩健、懲教署署長黃國興等。

他們見面大約一小時，鄧炳強在會後說，夏寶龍肯定和支持紀律部隊的工作。被問到如何解讀夏寶龍所說，遊行不是表達訴求的唯一方法，鄧炳強只說任何公眾活動都必須做風險評估。保安局局長鄧炳強：「現在我們香港由亂到治，去到由治及興階段，也提醒和警惕我們危害國家安全，或危害香港安全的情況仍存在，我們必須居安思危。事實上真的有人希望利用這些活動危害我們安全，所以必須就每一個公眾活動作詳細風險評估，如有需要，我們會為這些活動施加措施，確保香港市民和國家的安全得到保障。」

夏寶龍見紀律部隊前在律政中心與大律師公會代表見面，主席杜淦堃形容會面氣氛良好，有很多互動，大律師公會主席杜淦堃：「雖然他（夏寶龍）的行程非常緊湊，但他亦分別接見司法機構、香港律師會和香港大律師公會代表，我想中央政府給我們的訊息很清楚，他們高度重視香港法律制度、普通法和香港司法界。」

夏寶龍星期二結束考察，據了解他最後兩日，會參觀創科設施和探訪學校等。