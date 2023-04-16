蘇丹軍方與快速支援部隊持續激戰釀數百死傷

【有線新聞】蘇丹軍方與快速支援部隊持續戰鬥，最少56名非戰鬥人員死亡，包括3名聯合國職員，另有約600人受傷。中國等呼籲雙方盡快停火，駐蘇丹使館向當地中國公民發出緊急安全提示，表示如遇突發緊急情況，要及時報警，並向使館報告。

首都喀土穆，蘇丹軍方總部外爆發激烈衝突。軍方與快速支援部隊，繼續爭奪總統府和國營電視台等重要設施控制權。快速支援部隊聲稱已控制喀土穆90%戰略要津，軍方則稱仍然掌控政府重地。

鄰近的恩圖曼同樣炮火不斷，軍方空襲快速支援部隊基地，重新控制這個位於尼羅河對岸、與喀土穆僅一河之隔的城市，部隊放煙花慶祝。

在北部城市麥羅維，一支埃及部隊被快速支援部隊俘虜。埃及軍方指士兵原定與蘇丹軍方進行演習，正與蘇丹當局協調以確保士兵安全。快速支援部隊則稱，會與埃及合作將士兵送返當地。

美國有線新聞網絡引述消息指，這次衝突源於速支援部隊對何時合併、部隊在合併後的官階，以及隸屬何人，與軍方意見不合。

軍方稱在快速支援部隊解散前，不會進行任何談判，又向部隊指揮官達加洛發通緝令。達加洛則反指軍方總司令兼主權委員會主席布爾漢才是罪犯，犯下屠殺平民的罪行。

聯合國秘書長古特雷斯，呼籲立即停止暴力衝突。美國對局勢深感擔憂，國務卿布林肯呼籲蘇丹恢復組建文人政府的框架協議。