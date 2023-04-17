消費券｜社交平台湧現套現帖文　有商戶稱買現金券再退款　大律師：或涉串謀詐騙

【有線新聞】新一期消費券派發，本台在網上發現多個帖文聲稱可以套現或回收消費券，購買現金券或禮品卡後再退款，有大律師說可能涉及串謀詐騙。

Facebook上有不同帖文說可以套現、回收消費券，每個帖文的兌換折扣都不同，最高92折、即3,000元消費券，可以兌換成2,760元現金。我們聯絡其中一人，他說以88折兌換，要求我們提供全名及電話，以免是「蛇」（喬裝顧客），之後約我們凌晨12時至2時到旺角一間店舖交收。

記者：「是否可以兌換消費券？」店員：「買現金券？我們是賣現金券。」店員拿出一本簿，寫滿姓名及電話，店員：「我要你的全名。」記者：「我的全名？ 李浩文。」店員：「你用甚麼（支付工具）？」記者：「我用八達通。」店員：「八達通不可以，八達通伺服器壞了。」記者：「我媽媽是用WeChat pay是否可以？」店員：「WeChat Pay可以，但要她本人來。」記者：「是兌換現金券還是現金？」店員：「我們賣現金券。」

店員要求晚上7時再來，我們在店外觀察多半小時，有兩個男子進入店內，店員拿著流動收款機，之後歸還電話給男子，再還錢給他。記者：「請問你剛剛是否套現消費券？」 男子：「我沒有空。」

有大律師說用消費券買現金券再退款是其中一種「套現」方法，可能已經犯法。

大律師李健志：「現實生活隔了很多重去換取金錢，只要在網上或在對話裏講述他們想套現、回取現金，利用消費券這個情況，都已經觸犯串謀詐騙。因為雙方都是欺瞞政府，將一些原本目的為了大眾消費、刺激經濟，而將消費券換取成現金。」

不但可能違法，還可能有被騙的風險。有人教我們到便利店買禮品卡，拍照影下兌換碼，就會經轉數快轉賬給我們。亦有人教將消費券支付工具上的付款碼截圖給他，他會掃描二維碼、轉走3,000元，再經轉數快退回2,700元。回收消費券商戶：「你怕就出來面對面交易，但只會有八折。總之一定會付錢，會付足錢。」

大律師李健志：「對市民而言是沒有保障，有人欺騙他，之後他再去報警，某程度上他自己都觸犯了法例，就是串謀詐騙。」

根據政府網站，消費券不適用於兌換現金，儲值支付工具營辦商會將違規套現的店舖列入黑名單，政府亦會考慮不准這些店舖繼續參與消費券計劃。