市建局樓宇復修資源中心啟用　提供線上線下服務助業主解困

【有線新聞】市建局樓宇復修資源中心月初啟用，局部開放予舊樓業主、地區組織等參觀，了解籌組樓宇復修的程序及基本技術知識，預計7月正式對外開放。

樓宇如果沒定期維修，後果可以有多嚴重？這個立體屏幕裝置模擬石屎剝落的場景。機械人維修寶：「大家好，我是維修寶。」維修寶行來行去，看過模擬片段，跟着機械人可以走遍整個中心。

這裏是市建局樓宇復修資源中心，位於土瓜灣煥然懿居商場，月初起開放給團體預約參觀，包括地區居民組織、專業學會及區議會等。參觀者可以用四個展區的觸控式屏幕，了解籌組樓宇復修的程序以及基本技術知識。業主如果想了解多些不同計劃，只需用這個互動裝置，將你想了解的計劃拉下來，合資格的樓宇申請條件及可獲得的資助一目了然。

市建局希望配合不同數碼科技，向參觀者灌輸樓宇復修概念。市建局總經理（樓宇復修）李文豪：「早於2019年，有一個網上樓宇復修平台。樓宇復修平台有大量資訊，像工程的知識、各方面資訊，平台上都可瀏覽及下載，也包括文件下載，所以這個實體樓宇復修資源中心是相輔相成的。透過網上的樓宇復修平台及硬件，樓宇復修資源中心可線上線下同一時間服務市民。」

參觀後如果還未清楚，可用視像諮詢間找職員問清楚。想申請資助都可以即場辦理，有職員視像協助。還有掃描器，掃描要遞交的文件。中心也有不同大小的活動室、會議室及調解室，讓業主坐下商量一下。最大的房間可容納200人，開業主大會也可以。中心預計最快7月可正式對外開放，如果想租場開會，填一份簡單的表格，註明目的與同樓宇復修有關就可以。