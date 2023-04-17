消委會｜全部枸杞子含重金屬　兩款鉛含量近超標恐損兒童智力　七成有除害劑

【有線新聞】消委會抽驗市面多款杞子，發現全部含重金屬、七成有除害劑，其中兩款的鉛含量接近規例上限，長期食用有機會窒礙兒童的腦部及神經發展，建議食用前最好先清洗浸泡。

不少湯品及中菜均會用到杞子，近年更被稱為「超級食物」。消委會抽驗市面27款杞子樣本，發現全部含有重金屬，有21款樣本含有鉛。其中來自尚品及御品皇的杞子每公斤分別有0.284毫克及0.29毫克的鉛，接近本港金屬雜質規例上限。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀：「在世界衛生組織來說，鉛這個重金屬是會對人體，尤其是兒童的發育會有影響，所以就沒有設上限、即是說最好不要進食，最好就沒有。」

消委會又發現超過七成樣本，共有14種除害劑，其中品牌哈特的杞子同時含有7種除害劑，市民進食後有機會出現「雞尾酒反應」。譚鳳儀：「如果食物含有超過一種，不知道1加1等於1，抑或1加1是大於2，還是1加1是少於2。大家都不會知道，但很多時會知道1加1會大於2的機會都不少，所以有一個樣本同時有7種不同除害劑，那麼不斷加1，可能是大於7、甚至更多，這就是『雞尾酒反應』，一個除害劑與另一種可能會互相影響。」

價格愈貴、質素未必愈好，以紹香園即食杞子為例，消委會說它的售價比最便宜的同心堂寧夏杞子貴兩倍半，但總評分只有2.5分，而同心堂寧夏杞子有4分。消委會建議市民進食前，最好先用水清洗杞子，並用冷開水浸泡15至20分鐘，減少殘餘的有害物質。