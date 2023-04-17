大灣區醫護｜首批80人抵港　10醫生到三聯網醫院交流一年　范鴻齡：內地人才很多

【有線新聞】首批參加醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」的內地醫護抵港。

醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞在高鐵西九龍站迎接首批來港的內地醫護，包括70名內地護士，他們毋須在港註冊，會分配到七個聯網的公立醫院工作十個半月。另外有10名醫生獲批有限度註冊，分派到九龍中、九龍西及新界西聯網的醫院交流一年，同時還有3名中醫專家來港交流。

醫管局說這批內地醫護平均有8年臨床經驗、最長達20年，相信有助兩地醫護交流學習。

醫管局主席范鴻齡：「內地人才很多，經過他們揀選後，來香港這批都是中文可以、英文亦可以，所以我覺得不會有大問題，但在培訓過程中，凡是去到新環境都可能要有短時間去令他們習慣。而且他們有些是麻醉科專才，相信他們不用怎麼與病人溝通。」

廣東省衞健委代表楊波：「我們都是來自廣東省各大醫院的醫療技術骨幹，不管是從語言方面，還是在技術方面，都是可以勝任在港工作。希望我們能夠通過這樣的平台，加深粵港兩地未來在醫療衞生領域的全面開放交流與合作。」

醫管局又說早前在英國的招聘，共發出超過100封有條件聘書，至今有20多人簽署文件，成績令人鼓舞，會安排專人跟進。今年六月會派人到澳洲舉辦招聘會，並考慮日後推出環球招聘計劃，多管齊下增聘人手，減輕本地醫護工作量。