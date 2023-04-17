男子入獄不足三個月突死亡　監房佈滿泥濘排泄物　家屬質疑被蝨咬死

【有線新聞】美國一名35歲男子LaShawn Thompson去年因傷人罪入獄，服刑不足三個月突然死亡，其家屬公布監倉環境圖片，見到該處佈滿灰塵和蟲，Thompson的臉及身體都有被蟲咬的痕跡，指控監房衛生情況惡劣，導致Thompson被床蝨「活活吃掉」；獄方報告亦顯示，職員必須穿戴防護裝備才能進入監倉。

《衛報》報道，Thompson在喬治亞州富爾頓郡監獄服刑期間，被診斷為精神分裂，調至單獨監倉服刑，但他轉到新監倉不到三個月卻突然身亡，遺體被發現時佈滿灰塵與蟲，全身都狼有被床蝨咬的痕跡。家屬提供的照片顯示，監倉設有一張簡陋的床墊，地板滿是黑泥，一旁白色櫥櫃上佈滿黑色的蟲卵跟疑似排泄物，指控獄方管理不當。

Thompson的胞弟Brad McCrae憶述見到哥哥屍體照片時表示：「這令人心碎，因為任何人都不應該那樣被看到，沒有人應該看到這一點，他不應該受到這樣的對待。」

律師指入獄時健康 質疑獄方任由自生自滅

家屬委託律師Michael Harper發聲明，指Thompson雖然被診斷出精神分裂，但入獄時身體相當健康，指獄方原先預定將Thompson帶到醫學觀察室治療，卻遲遲未有行動，放任他衛生環境不堪的監房中，質疑Thompson是被床蝨長期啃咬致死，批評獄方「什麼都沒有做」，任由他自生自滅。