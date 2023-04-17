警員執勤去錯地方查家暴　屋主持槍應門遭擊斃　妻開槍射警獲不起訴

【有線新聞】美國新墨西哥州警方月初接獲一宗家暴報案，三名警員抵達現場，向涉事單位敲門，屋主持手槍應門，三名警員見狀隨即用強光電筒照射男屋主，該男子開門後舉槍，警員隨即開槍將他擊斃，但三名警員原來去錯地址，事發地點並非家暴報案地點。事件引起民眾不滿，當地警局局長Steven Hebbe向家屬表達歉意，但沒有透露三名員警的身分。

《Daily Mail》報道，事件發生於4月5日晚上11時許，當時新墨西哥州法爾名頓（Farmington）警局接獲報案，指今次槍擊事件附近發生家暴案，隨即派出三名警員調查，三人抵達現場敲門後，其中兩人意識到去錯地方。警方隨身攝錄片段顯示，一名警員敲了三次門，在第二次和第三次敲門之間，三名警員曾討論是否去錯地方，經過對講機向後勤確認地址後準備離開，但幾秒後52歲屋主Robert Dotson打開門並舉起槍，三人見狀隨即向後撤離，並用強光電筒照向屋主。

警員見屋主舉槍即開槍 其妻見狀向警員開槍

警員要求他舉高雙手，屋主疑被強光照射無法判斷何人敲門，在開門後舉槍，三名警員見他舉槍隨即開槍將他擊斃。在屋主倒地後，屋內傳出屋主太太的尖叫聲，她跑到門口向警員開槍，三名警員亦開槍還擊，Robert的妻子在警員的叫喊聲中停止開槍。

三警去錯地方 調查期間休假

事件中，警員應前往5308號，但錯誤前往5305號，並將屋主擊斃，當地警局局長Steven Hebbe在聲明中向家屬表達歉意，但並沒有透露三名警員的身分，其中兩名警員在部門工作大約五年，另一名大約三年，三人都已被休假；而Robert的妻子由於開槍時不知道屋外的是警察，最終不獲起訴。