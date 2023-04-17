廣華醫院第一期重建完成　下月中病人遷移新大樓　急症室服務至所有病人離開

【有線新聞】廣華醫院第一期重建完成，新大樓即將投入服務，急症室下月31日搬遷，期間服務不會中斷。

新大樓以藍、綠、啡為主色，樓高17層，還有兩層地庫，佔地14萬5千平方米，2016年起拆卸重建，即將投入服務。廣華醫院本月底開始會逐步將不同服務遷去新大樓，下月中起遷移住院病人，急症室就在下月31日上午7時半開始搬遷，期間服務不會中斷。

廣華醫院行政總監鄧錦成：「如果你在31日凌晨來到，我們在舊址服務你，你一直在接受服務，會盡量希望在那裏提供服務。要入院就入院，可出院的就出院，一直服務至所有舊址病人離開，我們才會將舊址急症室關閉。」

新大樓也有56張隔離病床，包括24間單人房、6間三人房及2間七人房，門外有窗口用來送飯，減少因開門導致院內傳播的風險；亦新增日間醫療中心，佔地2萬1千平方米，較之前大3.6倍。在新大樓的骨科日間醫療中心新設日間病房，有大約10張病床，主要給接受日間手術可即日出院病人用，希望將他們與住院病人分開。

服務變得多元化，人手又是否應付到？院方說雖然人手有流失，但有信心能維持服務。鄧錦成：「我們很努力挽留同事，也很希望跟隨政府政策，聘請更多非本地培訓醫生或退休重聘的醫生，盡量維持核心團隊，維持我們希望新增的服務。可幸的是廣華醫院醫護流失率比醫管局平均其實不算特別高，有幾方面較低，所以我們的擔心不是真的很大。」

醫院正就第二期重建工程申請撥款，預計下半年展開第二期的拆卸及下層結構工程。