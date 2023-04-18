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成都經開區在港舉行投資環境懇談會　冀加強粵港澳大灣區企業合作發展

  • News Editor
  • 2023年04月18日
成都經開區在港舉行投資環境懇談會　冀加強粵港澳大灣區企業合作發展

【有線新聞】成都經濟技術開發區在香港舉行投資環境懇談會，期望加強與粵港澳大灣區企業合作發展。成都經開區2022年實現地區生產總值超過一千五百億元人民幣，區域經濟總量連續10年位居全省縣級行政區首位。成都經開區管委會主任周健表示成都致力於融入川港、蓉港合作大局，與香港一直保持密切的合作往來，推動一大批專案在兩地開花結果。目前開發區正全力尋求大灣區城市，尤其香港成為發展合作夥伴，共同推進產業發展，共同建設製造業高地和現代化中心城區。
成都經開區發佈了投資機會清單，涵蓋汽車產業、現代服務業、鄉村振興、城市更新、基礎設施建設等多個領域。下一步，成都經開區將持續延伸拓展招商觸角，搭建國際招商平台，吸引更多合作方和高能級項目落戶。

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