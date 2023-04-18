簡陋「太空椅」崖邊突鬆脫　秘魯男連人帶凳墮崖

【有線新聞】世界各地不少人喜愛追求刺激，秘魯有營運者有見及此，不惜工本把遊樂設施建在懸崖邊，惟安全意識不足，讓玩家差點樂極生悲。

據英媒報道，秘魯早前有一名男子在懸崖邊體驗360度旋轉的「太空人訓練凳」時，懷疑設備部分組件鬆脫，令男子連人帶凳一同墮崖，幸好該名男士倖免於難，逃過一劫。

人手推「太空椅」 男子墮崖險象環生

網上流傳約30秒片段，畫面可見該名男子身處崖邊，坐在一組由金屬框架組成、模仿太空人訓練椅的遊樂設施，沿雙軸「天旋地轉」、體驗失重狀態，惟設施全程由旁邊的工作人員不斷用手翻動，看起來非常簡陋。

甫開始，男子臉帶興奮笑容，片段中更不時傳出旁觀者的笑聲。惟當工作人員第四次大力推動，「太空椅」支架突然鬆開，男人連同框架隨即跌落懸崖，於鏡頭上消失。旁人笑聲頓時變成驚呼，現場一片混亂。據當地媒體報道，男子事發後立即送院治理，並僥倖存活，或因頭盔、金屬框架抵銷了部分衝擊。

當地湧現同類型設施 官員下令安全測試前禁運作

事發地點位於秘魯阿雅庫喬市（Ayacucho）的觀景台，該遊樂設施模擬太空人的失重狀態，讓玩家可一邊挑戰極限，一邊欣賞俯瞰山下美景。據知當地湧現類似設施，非常受遊客歡迎，但出於安全憂慮，當地官員已下令關閉同類型設備，在通過安全檢測前不可運作。