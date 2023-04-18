東區醫院女病人候診12小時　倒斃廁所4小時始發現　病人組織倡增設感應裝置監察

【有線新聞】東區醫院急症室，一名病人通宵候診逾12小時後，院方兩度廣播呼叫、無人答應，4小時後在無障礙洗手間發現她暈倒、其後死亡。有病人組織相信是失救致死，建議醫院在少人的地方加裝感應裝置監察。

該名58歲女病人本身有長期病患，周日晚上因發燒和咳嗽求醫，等候了大約12個小時，翌日上午11時許才見醫生，並安排她接受更多檢查，病人當時情況穩定。

醫護人員一個多小時後，首次廣播呼叫病人做檢查，但無人回應，在下午1時45分再廣播呼叫，同樣無人回應。最終在下午4時半，在急症室等候區無障礙洗手間，發現病人失去知覺、其後不治。

有病人組織說無障礙洗手間，不像一般洗手間人來人往，但院方都不會派人定期巡查。社區組織協會幹事彭鴻昌：「今次的個案正正是這兩類情況同時發生，既是等候期間惡化後失救，同時失救一刻身處洗手間，沒有人留意到或發現到。廣播呼叫無人回應，是否可嘗試致電病人？甚至乎會否想到可能去了洗手間，要到洗手間尋找一下？」

彭鴻昌說類似事故過往都曾發生，建議加強監察病人在輪候期間的維生指數，「現時的智能裝置或智能手帶，均可實時傳輸病人的訊息，可監察到輪候病人的維生指數狀況。過往發生事故後，醫管局都說過會做這些改善措施，但似乎都未能全面落實。」

他又建議可以在無障礙洗手間這類地方加裝智能裝置，如病人長時間維持同一姿勢，都可以及早發現。