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TikTok｜13歲男童玩命挑戰　吞六倍抗敏藥致全身痙攣　搶救六日終不治

  • News Editor
  • 2023年04月18日
TikTok｜13歲男童玩命挑戰　吞六倍抗敏藥致全身痙攣　搶救六日終不治

【有線新聞】社交平台TikTok屢屢出現為人垢病的挑戰，最嚴重甚至釀成命案。美國俄亥俄洲一名13歲少年史提芬斯（Jacob Stevens）日前嘗試進行TikTok挑戰，服用過量的抗敏藥，導致引發全身抽搐，最終送院搶救不治。

據CBS News報道，史提芬斯日前參加TikTok上的「苯海拉明挑戰」（Benadryl Challenge），一次過服用12至14片非處方的苯海拉明，超出建議劑量的六倍，企圖從中誘發產生幻覺，讓朋友拍下整個過程。

服藥後全身痙攣　父：一生中最糟糕的一天

史提芬斯在吃藥後，身體未能承受強烈藥效，隨即全身痙攣，他的家人將他送院，但搶救六日後仍返魂乏術。史提芬斯的父親稱，兒子的離世是「一生中最糟糕的一天」，並呼籲每位父母都應多加留意自己孩子在社交媒體的行為，避免再有人嘗試相類似的挑戰。他更促請當局立法訂立購買苯海拉明的年齡限制。

「挑戰」屢受爭議　當局：切勿濫藥

苯海拉明是一種抗組織胺藥，主要用作治療過敏、失眠等症狀，雖不容易使人成癮，但卻有著不少的副作用，包括啫睡、口乾、便秘和無法排尿等，嚴重者甚至有機會出現幻覺、精神病、癲癇發作及昏迷。

今次並非首次有青少年在TikTok進行「挑戰」後死亡。2020年，一名15歲少女也曾因服藥過量斃命，更有多名青少年曾因此被送院急救。美國食品藥品監督管理局曾發出警告，提醒切勿濫用苯海拉明。

TikTok過去不時出現危險挑戰，如用咳藥水煮雞、吃含液態氮的糖果、服用鎮定劑等，輕則嘔吐不適，重則食物中毒、身體灼傷，更有人因此喪命。

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