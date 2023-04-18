夏寶龍訪港｜李家超：提醒小心社會活動被騎劫　認同遊行非表達訴求唯一方式　冀23條今年內立法傷害

【有線新聞】行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程，認同遊行並非表達訴求的唯一方式，指如果有人擔心遊行被騎劫而取消是負責任做法，又希望23條今年內立法，強調最遲明年。

夏寶龍上星期六出席活動說過往有民生訴求，被歪曲成政治問題、誘發社會對抗，勞聯隨後撤回在五一勞動節前夕遊行的申請。李家超說在香港表達意見方法多元、並不單一，李家超：「遊行的確不是唯一表達意見的方法，每日政府不同部門都收到不同意見，包括經過電郵、信件、電話。個別人士認為要取消遊行申請，他自己作出考慮判斷，特別如果他是擔心被騎劫，我覺得大家是要考慮清楚任何組織公眾活動的人是有責任，所以他考慮這些問題是負責任做法。」

李家超說夏寶龍訪港傳達的信息清晰明確，提醒不能忘記反修例事件的傷害。至於夏寶龍說香港「亂」未根除，支持就基本法23條立法，李家超說會盡早：「我亦曾公開講過希望今年內完成廿三條立法工作，最遲明年完成。香港的確不應該亂，也亂不起，我很有信心我們的執法部門對形勢掌握、情報收集及執法能力都有大大提升，所以這些危害國家安全的行為與活動必然會有法必依、執法必嚴、嚴厲打擊，所以我很有信心這些危害國家安全的重大事故不會再發生。」

區議會即將換屆，夏寶龍訪港期間提到要警惕區議會不能再被操弄禍港，李家超說正分析新一屆區議組成的不同產生方案，短期內會有改組結果。