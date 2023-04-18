政府資助港鐵東涌綫延綫184億元　稱港鐵需自行承擔超支風險

【有線新聞】港鐵東涌綫延綫最快年中動工，政府說只會按協議用公帑資助約184億元，港鐵要自行承擔日後工程超支的風險。

東涌綫延綫工程會將終點站延伸至逸東邨對開，興建地底車站東涌西，並遷移部分現有路軌，在地面興建東涌東站。政府與港鐵協議了採用「擁有權」模式興建，公帑只會資助約183億6千萬元，有議員關注一旦工程延誤導致超支，港鐵會否再問政府拿錢。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟：「我們簽項目協議當天已經訂立了那個銀碼，所以那個銀碼是不會變。」路政署署長陳派明：「工程風險是要港鐵公司承擔。」

這段新鐵路政府九年前已經說要興建，當時是想配合東涌西第一批居民2024年入伙，建議2024年或之前落實東涌綫延綫，但最終今年年中才動工，居民要六年後才有鐵路接駁，當局解釋興建時間長是因為部分工程要等收車才做到。

陳派明：「東涌東站，因為它在現有兩個鐵路站之間加多一個站，以前從來未試過，還要跨越機場快綫路軌，所以這裡會用多一些時間。」

新界西北（實政圓桌）田北辰：「現在東涌綫營運至凌晨一時，如果例如可以早兩小時去到欣澳就暫停運作，由欣澳乘接駁車去東涌，我不知道有多少人，我相信你（工程時間）多兩小時，有可能這個東涌東站可以早過2029年（通車）。」

陳派明：「會與港鐵公司看看有無一個可能性，東涌綫現在對東涌居民都頗重要，較難去找替代路線。」

運輸及物流局說未有鐵路之前會視乎居民入伙的進度，與巴士公司商討調整巴士服務，應付乘客需求。