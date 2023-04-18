傑出運動員選舉｜張家朗、何詩蓓連續兩屆當選「星中之星」　吳安儀破紀錄第10次當選

【有線新聞】香港傑出運動員選舉，劍擊的張家朗及游泳的何詩蓓，連續兩屆當選「星中之星」傑出男、女運動員。

男子花劍的張家朗去年在世界盃巴黎站封王，世錦賽首奪銅牌，首次榮登世界第一，大熱蟬聯「星中之星」傑出男運動員。張家朗：「上年因奧運而獲獎，是開心的，但今年意義更大。因為奧運後比賽，自己表現有點飄忽，有很多地方值得學習，希望可以繼續努力。」

女飛魚何詩蓓同樣連贏兩屆 ，去年克服傷患，短池世界盃橫掃7金1銅，短池世錦賽獨取一金一銀。何詩蓓：「我常說成就並非自己取得，做我教練和隊友都好辛苦，因為我要求很高，我對他們的要求也很高，我覺得一句多謝解釋不到。」

桌球的吳安儀破紀錄第十次當選，是歷來獲獎最多運動員，重劍的江旻憓就連續四屆當選。空手道的劉慕裳、硬地滾球的何宛淇分別在外地集訓及比賽，未能親身領獎。殘疾人羽毛球的朱文佳去年歷史性贏世錦賽SH6級男單金牌，連續兩屆成為傑出男運動員。兩奪網球大滿貫青年組男雙錦標，黃澤林首次當選。桌球的張家瑋同樣是第一次在世界運動會英式桌球奪金，為香港實現「零的突破」。年僅14歲的武術代表何証騫是歷來最年輕得獎者，男子七人欖球隊第11次成為最佳運動隊伍。最佳運動組合有3隊，分別是女子壁球隊、女子重劍隊、及智障人士女子乒乓雙打。