職安健修例｜擬最高罰款增至千萬　業界：難完全避免意外

【有線新聞】政府提出修訂職安健條例，違規者最高可判監兩年及罰款一千萬元，最快今日在立法會表決。建造業議會支持修例，但認為長遠要提高工人安全意識。

「在一分鐘內想一想、默哀，對兩位死者及他們的家庭。」在朗邊中轉屋地盤，工友在開工前悼念早前一名在山頂地盤工作、失足墮下受傷、最終不治的工友；「事故為何會發生？百分之七、八十是前線管理人員、前線工友的心態造成，左耳入、右耳出，（以為）不會在我們身上發生，就會發生。」去年有25宗致命工業意外，建造業佔17宗，成為職安健風險最高的行業，建造業議會希望藉著默哀儀式令工友提高警覺。

現時職安健相關法例主要指《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，保障僱員在安全環境下工作，違例者最高罰款50萬元及監禁一年。

勞工處在過去十年引用職安健相關條例發出27,202張傳票，約七成七、即21,104張成功定罪，一宗被判即時監禁兩星期，另一宗就判監四星期、緩刑兩年。

何安誠認為提高違例罰則有助增強阻嚇力，但對降低意外死亡率作用有限。建造業議會主席何安誠：「議會絕對同意加重罰則，1,000萬元我認為是肯定有阻嚇性的，問題是不能把1,000萬元層壓式向下推到分判商那裏。在別的國家罰則比我們更高，但死亡率持平，可能起初輕微下降，但之後趨勢都一樣，證明罰是完全沒有用。」

何安誠認為應該要由底層工作文化開始改變，灌輸工人以安全為先的意識，以教導代替懲罰，長遠才能降低工業意外風險。