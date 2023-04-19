公院意外頻生　有議員批當局未及時公布、倡事故掛勾管理層加薪幅度　李夏茵：非局方可決定

【有線新聞】公立醫院早前接連有石屎及儀器墜下，有議員批評醫管局沒有及時公布，又提出將事故與管理層的加薪幅度掛勾。醫務衞生局說他們的薪酬水平是自行決定。

公立醫院連番有墮物事故，有議員批評醫管局初期沒有即時對外公布。選委會界別陳凱欣：「全部都是職員放於網絡上，傳媒、議員查詢後才知道，是否意味通報系統是名存實亡？」醫管局行政總裁高拔陞：「同事收到通報後，都要分析這事如何處理。以往的通報機制我們也有分開不同類型，在電子平台中會有同事跟進，的確我們以往沒有一個類型是專給石屎剝落諸如此類的情況，所以現在的數據都是不理想的。」

有議員提出將事故與管理層的薪酬加幅掛勾，新界西北（實政圓桌）田北辰：「簡單來說我不是扣工資、花紅，只是每年增加的兩、三個百分點扣減一個百分點。」醫務衞生局副局長李夏茵：「薪酬架構就是由醫管局自行決定，你們提出薪酬的加幅會否與事故發生搭上關係，我們也要與醫管局好好商量一下薪酬架構是如何。」

醫院大樓樓齡高，政府2016年推出十年醫院發展計劃，其中重建後的廣華醫院即將投入服務，議員關注日後會否與伊利沙伯醫院急症室合併。九龍西（民建聯）鄭泳舜：「伊利沙伯醫院以後的雙配合是十分重要，因為未來油尖旺區的人口都會大增。希望日後伊利沙伯醫院要保留急症室。」李夏茵：「要交由醫管局去全盤審視到底服務是怎麼樣，因現時如剛才所說，支援區內的急症包括聯合醫院、廣華醫院及將來啟德的新急症醫院，那裡急症的地方已大了三倍。」她又說醫管局最快會在2024至25年，檢討伊利沙伯醫院是否仍保留急症室。