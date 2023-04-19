初選案｜趙家賢：戴耀廷為民主派惹麻煩　認對此有怨恨　形容對方為「trouble maker」

【有線新聞】民主派初選案續審，民主動力趙家賢說他反對透過否決預算案迫政府回應五大訴求的手段，又形容戴耀廷是「麻煩製造者」，承認對他有怨恨。

趙家賢接受辯方盤問，說2020年間民主陣營知道民間有五大訴求、他都支持，但反對透過否決預算案的手段威脅政府回應，又指支持五大訴求的陣營中對爭取的手段都有不同看法。回顧對戴耀廷的想法，趙家賢說他們的關係很複雜，絕對不是「好朋友」，戴耀廷想出來的計劃令他的工作很困擾，形容戴耀廷是「trouble maker」、他所倡議推動的事情「大家有目共睹」。法官陳慶偉問「有目共睹」是說好事或壞事，趙家賢說從他的工作角度來說，就算倡議的是好事，在執行上都很麻煩、很難處理。

法官李運騰問趙家賢，若沒有2020年戴耀廷的計劃，他是否不會有今日的困境？是否因怨恨才一直形容戴耀廷是「大文豪、大思想家」？趙家賢說「這是一個發生了的事實」，承認自己對戴耀廷有怨恨，不過不是怪責；又指2019年區議會選舉有較多抗爭派當選，戴耀廷「有相當大程度的影響」，部分本土抗爭派不理性、激進的行為令當時區議會不能暢順運作。

法官陳慶偉關注如何區分本土派和抗爭派，趙家賢說本土派較著重香港境內的政策，提倡本土價值觀、文化保育等，但未去到提倡港獨。他同意本土派希望政策由本地人設計，而不是「由北方的人」做，而抗爭派就覺得現有的政權不重視或照顧港人，也覺得傳統民主派在香港民主進程30多年沒有特別「進寸」，所以提倡是對抗體制。