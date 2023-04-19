金正恩指示如期發射一號軍事偵察衛星

【有線新聞】北韓領袖金正恩指示，要如期發射第一枚軍事偵察衛星。南韓傳媒分析，可能於下周總統尹錫悅訪美，與總統拜登會面前後發射。尹錫悅聲言加強監察及開發武器，應對北韓威脅。

北韓領袖金正恩周二帶同女兒金主愛，視察國家宇宙開發局，聽取匯報。負責人員介紹桌上，相信是衛星相關的零部件，但畫面用特效把物件模糊。

金正恩形容得到並運用軍事偵察手段是頭等大事，可監測敵對勢力意圖和動向，指示要如期發射今個月研製完成的軍事偵察衛星一號，並組建非常設的衛星發射籌備委員會，加快完成最後準備工作，今後要繼續發射偵察衛星，鞏固情報收集能力。

北韓在去年12月，聲稱進行了研製偵察衛星的最後階段測試。

南韓韓聯社引述分析，估計平壤當局可能於下周中南韓總統尹錫悅訪美，與美國總統拜登會談前後，發射北韓第一枚的軍事偵察衛星。

尹錫悅接受路透社專訪，稱正跟美方磋商增強延伸威懾方案，應對北韓威脅，包括分享情報、聯合計劃及行動。南韓本身亦會加強偵測和情報分析能力，以及開發超高性能、高火力的武器，絕不能讓朝鮮半島爆發核戰。

他又說兩韓和談的大門仍打開，但拒絕仿效前任總統文在寅，在選舉前跟金正恩舉行峰會「做騷」，稱峰會結束後，兩韓關係最後總是回到起點。