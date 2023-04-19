擲物「教仔」遭反鎖家門　單親母燒揮春焗煙威嚇　官接納求情予最後一次機會

【有線新聞】一名45歲單親母親涉以擲物、燒揮春焗煙等方式管教11歲兒子，早前承認虐兒及縱火兩罪，今日在荃灣法院被判處12個月感化令。暫委法官溫紹明引述辯方求情指，被告確診出抑鬱症，目前表現及態度均見改善，加上亦與兒子修補關係，考慮受害者的福祉及意願，給予被告最後一次機會，並寄語她「不是孤單一人」，冀明白人生道路難行，將來重拾生活的喜悅。

兩年內再度虐兒 官憂未吸取教訓本有保留

案發於2022年2月時，無業女被告疑因其11歲兒子不專心上網課，扔出平底鍋等雜物，兒子其後趁她外出鎖上家門，被告見狀遂用打火機燃點門外揮春，令濃煙攻入屋。她早前已承認故意虐待或忽略兒童，並承認同日無合法辯解而用火損壞政府財產，即該單位一道門，罔顧屋內兒子的生命會否受到危害。

溫官在庭上引述辯方求情，指被告有情緒病病歷、確診抑鬱症，從頭到尾沒有傷害兒子的意圖，事後已感到後悔，冀法庭跟隨報告建議判處感化令。溫官判刑則直言縱火是嚴重罪行，判處即時監禁亦是常見，而且被告於兩年來再次干犯虐兒罪，關注被告有否吸取教訓，故就感化令是否合適判刑選項有保留。

須遵守4個附帶條件 予最後機會重過新生

溫官指出，考慮案情嚴重性較低，報告亦指出被告表現態度有所改善外，受害兒子願意繼續跟隨被告生活，同時已改善彼此之間的關係；即使法庭對此有猶豫，但希望給予被告最後一次機會，重新讓被告過新生活，2項控罪均判處12個月感化令、同期執行；亦要遵守4個附帶條件，分別是聽從感化官指示居住於報稱地址、出席精神科覆診、參與社區活動和輔導小組，以便治療酗酒問題，以及遵從感化官合理指示和建議。

溫官寄語被告既然選擇成為母親的重要角色，當然需要負起重擔，必然要做好自己，因其生活不止屬於自己一人；明白人生道路難行，但她不是孤單一人，有家人及朋友支持，冀盼她努力愛護自己及兒子，相信不久將來必定享受自己生活的喜悅。