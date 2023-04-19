你好香港｜旅發局活動送千張八達通　「未派先炒」上千元　儲值額離奇少50元　網民：值嗎？

【有線新聞】旅發局上月舉辦活動，由三萬位港人一起選出推薦的旅遊體驗，推介遊客「必食必到」的景點。選中最多「最強推薦清單」的一千名參加者更可獲「Hello Hong Kong」主題八達通卡一張，內附150元儲值額。惟網上有人率先「搶閘」放賣同款八達通，更開價1,000元，但網民質疑用家可自行製作類似設計「卡套」，千元炒價換來一張150元儲值八達通「意義何在」。

為配合港府「你好香港」活動，旅發局上月30至31日舉辦「Hello Hong Kong．我想推介—香港我至愛體驗」投選活動，邀請港人投出自己心意的美食、景點，最終參加人數多達三萬人。

港人最愛食點心、去大澳及星光大道

而票選結果今日出爐，最多人投選的美食是點心、絲襪奶茶、蛋撻、雞蛋仔、雲吞麵；最推介的是自然景色是大澳、下白泥、千島湖、萬宜地質步道以及大帽山；最受港人歡迎的鬧市景點則是星光大道、黃大仙祠、女人街、石板街及廟街。三萬參加者當中，選中最多推薦清點上的美食、景點的一千人更可獲得「Hello Hong Kong」特別版八達通一張，內附150元儲值額，相當吸引。

獎品八達通被偷步轉售 價格高達千元

在網上交易平台可見，有人放售與上述特別版「同款」的八達通，開價高至$1,000，但標明內附儲值額僅得100元。如果計及正常百達通按金50元，加上100元儲值額，即「真實價值」約為150元，炒價竟高約5倍多。不過翻查旅發局資料，獎品將於明日起（20日）陸續通知得獎者領獎，未知該名網民如何獲取這張「特別版八達通」。